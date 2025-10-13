В Краснодарском крае вертолёт МЧС эвакуировал заблокированных туристов
В Краснодарском крае вертолёт МЧС эвакуировал группу туристов из горного района. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Воздушное судно приземлилось в районе стоянки группы. Спасатели загружают людей на борт, чтобы доставить всех в больницу Сочи для медицинского осмотра. По предварительной информации, несколько человек успели получить переохлаждение.
Группа из восьми человек, среди которых были дети, начала поход 7 октября. Они планировали вернуться 8 октября, но на обратном пути столкнулись с резким подъёмом уровня воды в реке Уруштен из-за продолжительных дождей. Переправляться через водный поток стало опасно. Туристы разбили временный лагерь и вызвали спасателей.
