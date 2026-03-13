Сын украинского банкира задушил отца и выбросил его тело из окна в Италии

13 марта 2026, 19:01

Украинского банкира Александра Адарича убил в Италии его собственный сын. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.





По версии следствия, 33-летний Игорь совершил преступление 23 января. Сначала он задушил отца в номере отеля, а затем выбросил его бездыханное тело из окна четвертого этажа. Позднее его обнаружили на улице Нерино.

«Александр Адарич был уже мертв, когда 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино. На это указывали следы на шее 54-летнего бывшего украинского банкира. Вскрытие тела жертвы это подтверждает», — отметило издание.