Сын задержанного генерала Муминджанова имеет квартиру в элитном ЖК в Москве

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Сын главнокомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, задержанного по подозрению в получении взятки, имеет квартиру в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это квартира площадью 58 квадратных метров расположена в ЖК «Маршал» и принадлежит Истаму Муминджанову. Также у него в собственности находится автомобиль BMW X1 XDrive стоимостью порядка двух миллионов рублей.
Напомним, что Следственный комитет в понедельник возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова по делу о взятках. Будучи руководителем Департамента ресурсного обеспечения Минобороны он получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей за подписание контракта на сумму более 1,5 миллиардов рублей на доставку обмундирования, в том числе в зону СВО. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова