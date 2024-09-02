Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: iStock/Rawf8
Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерию Мумиджанову, в отношении которого возбуждено дело о взятках, грозит до 15 лет тюремного заключения, штраф и конфискация многомиллионного имущества. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в этот день Следственный комитет сообщил, что генералу вменяется получение взятки в особо крупном размере. Будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ он заключил договор с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе и в зону проведения СВО. За этот контракт на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей он получил взятку в размере 20 миллионов рублей.
По возбуждённому против него делу ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, а также изъятие всего имущества, которое оценивается в более 100 миллионов рублей.
Читайте также:
СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
Анастасия Чинкова