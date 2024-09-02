СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.
Это было осуществлено, когда генерал-майор занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.
Также в СК РФ сообщили, что Муминджанов вместе с членами своей семьи владеет имуществом более чем на 120 миллионов рублей. В настоящее время проверяется его законность.
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Это было осуществлено, когда генерал-майор занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.
Также в СК РФ сообщили, что Муминджанов вместе с членами своей семьи владеет имуществом более чем на 120 миллионов рублей. В настоящее время проверяется его законность.
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Анастасия Чинкова