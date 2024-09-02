Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности

Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности

Задержание Муминджанова может быть связано с обмундированием для спецоперации
02 сентября 2024, 18:39
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

СК РФ обвинил заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова в получении многомиллионной взятки.
В чем провинился генерал-майор и что теперь его ожидает, разобралась редакция «Радио 1».

Что известно о Муминджанове

Валерий Муминджанов родился в 1964 году. В 1992 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, а в 2003 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Позже Муминджанов занимал руководящие должности по вещевому снабжению военнослужащих, в том числе в Воронеже, где приобрел дорогостоящую собственность. Сейчас законность сделок проверяет Следственный комитет.



В 2015 году ему было присвоено звание генерал-майора. За год до этого он стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны.

За что задержали Муминджанова

2 сентября стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ помогал некоторым фирмам заключать договоры на поставку обмундирования в интересах оборонного ведомства России, в том числе на территорию проведения спецоперации. Сумма сделок составила порядка 1,5 миллиарда рублей. За это он получил откаты в размере свыше 20 миллионов рублей.
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

Многомиллионное имущество генерал-майора

Сотрудники СК РФ нашли в собственности у Муминджанова и его семьи многочисленные объекты недвижимости в Москве, а также в Воронеже. Общая стоимость имущества генерал-майора превысила 120 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка законности его приобретения.

Официально экс-замкомандующий ЛенВО владеет квартирой и внедорожником, стоимость которых не превышает 10 миллионов. Остальные 110 миллионов имущества, которые обнаружил следственный комитет, записаны на военного «иначе», передает Телеграм-канал SHOT.

Кроме того, сын Муминджанова Истам владеет двухкомнатной квартирой в Москве, в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко. Ее стоимость оценивается в 30 миллионов рублей. Также сыну генерал-майора принадлежит автомобиль BMW X1 XDrive.

До 15 лет тюрьмы

Сейчас Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов

СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
#проверка
#следственный комитет
#минобороны рф
#имущество
#автомобиль
#уголовное следствие
#собственность
#жк
#меры
#ск рф
#валерий муминджанов
В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере
02 сентября 2024, 18:55

Фото: istockphoto/blinow61

В Амурской области неподалёку от села Берёзовка произошла трагедия. Восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере, он погиб.
По факту смерти несовершеннолетнего региональная прокуратура и Следственное управление СК РФ по Амурской области проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Следователи осмотрели место происшествия. Будет оценено обеспечение мер безопасности. На место также выезжал исполняющий обязанности прокурора Ивановского района Кирилл Попов.

По предварительным данным, дети играли на россыпях карьера, когда большая масса песка внезапно начала осыпаться. Под завал попал восьмилетний мальчик. Помочь ему не успели, и он задохнулся. Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Читайте также:

В Краснодаре открыто дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы

На Алтае 49-летнего сотрудника птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб

В Башкирии мальчика засыпало лавиной снега во время катания с горки
#дети
#прокуратура
#следователи
#происшествия
#ск рф
#мальчик
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемого в махинациях с гумпомощью Украине Кучмеровского задержали в Британии
02 сентября 2024, 18:34

Фото: iStock/Thomasaf

В Великобритании задержали экс-главу Государственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) Михала Кучмеровского, которого подозревают в махинациях с гуманитарной помощью Украине. Об этом сообщила польская Национальная прокуратура.
Ранее, в конце августа, сообщалось, что польская прокуратура выдала заочный ордер на арест Кучмеровского, подозреваемого в коррупции. После этого его объявили в розыск.

Отметим, что Кучмеровский был главой агентства с февраля 2021 года по март 2024 года. В это время ведомство было активно вовлечено в доставке гуманитарных грузов Украине. В ноябре 2022 года Кучмеровский был награждён президентом Украины Владимиром Зеленским орденом «За заслуги» III степени.

Читайте также:

В Керчи задержали мужчину за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма

В Уссурийске мужчину задержали за вымогательство денег у участника СВО

В Москве задержали мужчину за стрельбу на Патриарших прудах
#польша
#украина
#коррупция
#великобритания
#задержание
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В фирменном поезде «Таврия» пьяный пассажир избил пенсионерку с инвалидностью
02 сентября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

В фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.
Поездка к морю обратилась для пассажиров люксового поезда настоящим кошмаром, передаёт телеграм-канал Readovka. Нетрезвый попутчик, едва держась на ногах, всячески оскорблял и обзывал их, и вообще вёл себя возмутительно. Тем не менее, когда пожилая женщина пыталась призвать его к порядку, у него хватило сил избить её. Пенсионерка около недели назад перенесла тяжёлую полостную операцию и теперь опасается, что у неё разойдутся швы. Кроме того, дебошир вырвал у неё катетер и пытался разбить телефон.

Самое странное, что, несмотря на многочисленные жалобы, сотрудники поездной бригады, по словам пострадавшей, ничего не предпринимали для того, чтобы унять хулигана. Более того, они до последнего просили женщину не обращаться в полицию. Однако заявление уже написано, и теперь пенсионерка надеется, что агрессор получит по заслугам.

Читайте также:

Мариуполец забил друга насмерть за нелестный комментарий о девушке

Падчерицу Аршавина избили в торговом центре в Петербурге

Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Подмосковье
#телефон
#жалобы
#поезда
#пенсионерка
#дебошир
#женщина
#сотрудники
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наркодиллер обстрелял сотрудников ФСБ в Дагестане
Наркодилер открыл огонь по сотрудникам ФСБ при задержании в Дагестане
02 сентября 2024, 16:54

Фото: Фотобанк Московской области

В дагестанском Хасавьюрте наркодиллер открыл огонь по сотрудникам ФСБ во время задержания. Об этом 2 сентября сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Сообщается, что 29-летний житель Республики Дагестан проходил по уголовному делу о производстве им сбыте наркотиков. Когда на адрес к подозреваемому прибыли силовики, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

Силовики ликвидировали вооруженного наркодиллера. С места происшествия изъяли пистолет и пули. В деталях случившегося теперь разбираются правоохранительные органы. По факту нападения на сотрудников госорганов проходит проверка.

Ранее силовики задержали бывшего вице-премьера правительства Республики Дагестан и главу предприятия «Даггаз» Магомедгусена Насрутдинова.

Читайте также:

Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

В Керчи задержали мужчину за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма

Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
#пистолет
#происшествия
#дагестан
#фсб
#криминал
#стрельба
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
02 сентября 2024, 16:28

Фото: iStock/Yingko

Задержанного за взятку генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова могут арестовать уже во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

Читайте также:

Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов

СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом

СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#пост
#сво
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
02 сентября 2024, 16:23

Фото: iStock/vmargineanu

В частном доме в Бурятии полицейские нашли тело месячного ребенка, спрятанное в коробку, которая лежала в шкафу, сообщает «Царьград».
Согласно сообщению, тело ребенка было найдено в прихожей частного дома. Его спрятали в коробку и поместили в шкаф. Ранее мать малышки уже обращалась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Известно, что женщина признана недееспособной, а отец убитой девочки злоупотребляет алкоголем. Сейчас он является главным подозреваемым в убийстве и задержан.

Известно, что в семье воспитывались еще двое детей. Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина написала на своей странице «ВКонтакте», что сейчас детей из семьи изъяли. Они находятся в безопасности.

Прокуратура держит ход расследования на личном контроле.

Читайте также:

Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи

Двухлетний мальчик утонул в домашнем бассейне в Дагестане

Три ребенка погибли во время пожара в Подмосковье
#подмосковье
#подросток
#прокуратура
#женщина
#мать
#вконтакте
#семьи
#отец
#дома
#мальчик
#уполномоченный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Керчи задержали мужчину за передачу Украине данных о системах ПВО Крыма
02 сентября 2024, 16:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в его телефоне была обнаружена переписка с украинским куратором.

В отношении 23-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По ней ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам тюрьмы за отправку крупных сумм в украинские фонды.

Читайте также:

Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ

В российском регионе студента осудили за сотрудничество с СБУ

Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины
#фсб
#украина
#керчь
#пво
#госизмена
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов
Задержанный генерал-майор Муминджанов имеет недвижимость на 120 млн рублей
02 сентября 2024, 15:46

Фото: iStock/Rawf8

Задержанный заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов владеет недвижимостью стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что генерал-майор владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже. В настоящее время проводится проверка законности их приобретения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Муминджанова. По версии следствия, он незаконным путём получил свыше 20 миллионов рублей взятки на поставках обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе и в зону СВО.

Уточняется, что противоправную деятельность генерал-майор осуществлял, когда занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

Читайте также:

СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»

В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя за взятку

Три свидетеля подтвердили причастность экс-замминистра МО РФ Иванова к коррупции
#проверка
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#следствие
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв произошёл в жилом доме в Новороссийске
02 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Kileman

В девятиэтажном жилом доме в Новороссийске произошёл сильный взрыв. По предварительной информации, взорвался бытовой газ в одной из квартир.
Инцидент произошёл на улице Видова. На место чрезвычайного происшествия уже приехали специалисты пожарно-спасательной службы МЧС, сообщает телеграм-канал SHOT. Спасатели уже внутри дома, ведётся поиск возможных пострадавших. В данное время горит квартира на четвёртом этаже, взрывом в помещении выбиты стёкла в окнах.

Соседние квартиры, предварительно, повреждений не получили. Специалисты продолжают обследование здания. На текущий момент известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Точную причину взрыва жилого здания установят после соответствующей проверки правоохранители и технические эксперты.

Читайте также:

Москвич спас своих питомцев из квартиры, где произошел пожар из-за взрыва моноколеса

Появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Пермском крае

В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме
#спасатели
#проверки
#мчс
#квартира
#эксперты
#инцидент
#происшествия
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф