Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности

Фото: Минобороны России
СК РФ обвинил заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова в получении многомиллионной взятки.
В чем провинился генерал-майор и что теперь его ожидает, разобралась редакция «Радио 1».
В 2015 году ему было присвоено звание генерал-майора. За год до этого он стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны.
Следствие считает, что генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ помогал некоторым фирмам заключать договоры на поставку обмундирования в интересах оборонного ведомства России, в том числе на территорию проведения спецоперации. Сумма сделок составила порядка 1,5 миллиарда рублей. За это он получил откаты в размере свыше 20 миллионов рублей.
Официально экс-замкомандующий ЛенВО владеет квартирой и внедорожником, стоимость которых не превышает 10 миллионов. Остальные 110 миллионов имущества, которые обнаружил следственный комитет, записаны на военного «иначе», передает Телеграм-канал SHOT.
Кроме того, сын Муминджанова Истам владеет двухкомнатной квартирой в Москве, в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко. Ее стоимость оценивается в 30 миллионов рублей. Также сыну генерал-майора принадлежит автомобиль BMW X1 XDrive.
Читайте также:
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов
СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
Что известно о МуминджановеВалерий Муминджанов родился в 1964 году. В 1992 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, а в 2003 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Позже Муминджанов занимал руководящие должности по вещевому снабжению военнослужащих, в том числе в Воронеже, где приобрел дорогостоящую собственность. Сейчас законность сделок проверяет Следственный комитет.
В 2015 году ему было присвоено звание генерал-майора. За год до этого он стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны.
За что задержали Муминджанова2 сентября стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие считает, что генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ помогал некоторым фирмам заключать договоры на поставку обмундирования в интересах оборонного ведомства России, в том числе на территорию проведения спецоперации. Сумма сделок составила порядка 1,5 миллиарда рублей. За это он получил откаты в размере свыше 20 миллионов рублей.
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
Многомиллионное имущество генерал-майораСотрудники СК РФ нашли в собственности у Муминджанова и его семьи многочисленные объекты недвижимости в Москве, а также в Воронеже. Общая стоимость имущества генерал-майора превысила 120 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка законности его приобретения.
Официально экс-замкомандующий ЛенВО владеет квартирой и внедорожником, стоимость которых не превышает 10 миллионов. Остальные 110 миллионов имущества, которые обнаружил следственный комитет, записаны на военного «иначе», передает Телеграм-канал SHOT.
Кроме того, сын Муминджанова Истам владеет двухкомнатной квартирой в Москве, в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко. Ее стоимость оценивается в 30 миллионов рублей. Также сыну генерал-майора принадлежит автомобиль BMW X1 XDrive.
До 15 лет тюрьмыСейчас Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов
СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
Элина Позднякова