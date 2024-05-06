В Тамбове задержали местного жителя за подготовку терактов по заданию СБУ

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В Тамбове задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что подозрительного мужчину, который прятал неизвестные предметы около вокзала в строительный мусор, заметили сотрудники РЖД. Они вызвали охрану, которая задержала мужчину. Прибывшие на место сапёры обнаружили два заложенных взрывных устройства, которые были обезврежены взрывотехниками.
Задержанный рассказал, что после начала СВО он регулярно заходил на тематические сайты, в числе которых были ресурсы проукраинских террористических организаций. На одной из них в июне 2023 года мужчину завербовали сотрудники спецслужб.
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Анастасия Чинкова