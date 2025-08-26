В Санкт-Петербурге мужчина захлебнулся водой в бассейне спортзала
В Санкт-Петербурге мужчина захлебнулся водой в бассейне спортивного клуба. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
Трагедия произошла в спортзале, расположенном на улице Маршала Захарова. Пострадавший был немедленно отправлен в больницу, но позже скончался.
В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело.
