Суд на Украине приговорил Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы
На Украине вынесли заочный приговор российскому блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову. Об этом пишет ТАСС.
По данным, представленным на сайте Винницкого суда, звезду соцсетей обвиняют в посягательстве на целостность Украины.
В результате Пучкова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.
Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно предъявляет заочные обвинения российским политическим, общественным и культурным деятелям. В частности, недавно речь зашла о певице Ани Лорак. После получения российского паспорта она столкнулась с тем, что может получить тюремный срок на Украине.
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