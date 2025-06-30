Суд на Украине приговорил Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы

30 июня 2025, 12:16

Дмитрий «Гоблин» Пучков (фото: ВКонтакте @goblin_oper_ru)

На Украине вынесли заочный приговор российскому блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову. Об этом пишет ТАСС.