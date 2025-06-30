Суд на Украине вынес приговор российскому рэперу Акиму Апачеву
Бывшего военкора, блогера и певца Акима Апачева (настоящее имя – Аким Гасанов) заочно приговорили к лишению свободы на Украине. Об этом говорится на сайте Винницкого суда.
Причиной такого решения стало то, что Апачев активно принимает участие в мероприятиях в поддержку России. В частности, в 2022 году музыкант участвовал в акции на Манежной площади, чем, по мнению украинских властей, осуществлял противоправную деятельность, направленную на побуждение неопределённого круга лиц к изменениям границ Украины.
Также в документе суда говорится, что в своём творчестве исполнитель преследует антиукраинские мотивы. Решением инстанции Апачеву также запретили в течение 15 лет занимать должности, которые связаны с организацией и проведением мероприятий политического характера.
Ранее Апачева также объявила в розыск Служба безопасности Украины (СБУ).
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