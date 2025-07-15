Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге

15 июля 2025, 19:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который едва не задавил силовика, задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, слова которого приводит Telegram-канал Mash.