Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге
Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который едва не задавил силовика, задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, слова которого приводит Telegram-канал Mash.
1 июля в момент задержания Шыхлински, его сын, находящийся за рулём внедорожника, резко сдал назад и чуть не задавил сотрудника правоохранительных органов. Силовик получил ушиб головы.
Местные СМИ писали, что Шихлински-старший является ещё одним фигурантом уголовного дела о заказных убийствах, организованных этнической организованной преступной группировкой. Однако пока его отпустили.
15 июля сообщается о задержании его сына. Пока не уточняется, по какому именно делу его допрашивают.
Предполагается, что в отношении него могут завести уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
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