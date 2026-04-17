Сына известного адвоката Павла Астахова арестовали по делу о мошенничестве
Тверской районный суд столицы избрал меру пресечения Антону Астахову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда, фигуранта дела заключили под стражу до 16 июня 2026 года. Антон Астахов является сыном знаменитого адвоката Павла Астахова, известного по телепередаче «Час суда».
Это не первый уголовный процесс для Астахова-младшего. В 2022 году суд в Саратове признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.
На текущий момент он уже отбыл назначенное наказание.
