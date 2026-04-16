Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники запугивают с помощью рассылок

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В России в последнее время активизировались мошенники, использующие хитрую схему обратного звонка. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Аферисты рассылают письма от имени Минцифры, сообщая, что на гражданина оформлена цифровая доверенность. Главная цель – запугать жертву и вынудить самостоятельно связаться со злоумышленниками по указанному номеру.



Во время телефонного разговора мошенники представляются сотрудниками госорганов и заявляют, что от имени жертвы якобы совершают преступления – требуют деньги

«Чтобы защитить себя от непредсказуемых последствий, не перезванивайте по незнакомым номерам из СМС. Прервите звонок, если диалог кажется вам подозрительным. Не реагируйте на манипуляции мошенников и не принимайте решений в состоянии стресса. Не сообщайте личные данные незнакомцам – найдите официальный номер ведомства и уточните информацию. Будьте осторожны и заботьтесь о своей безопасности», – посоветовали в подмосковном ГУРБ.