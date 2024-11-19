В квартире с пожилым мужчиной: что произошло с 15-летней школьницей из Пермской области, поиски которой продолжались два месяца

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12 сентября девятиклассница из Краснокамска Пермской области ушла к стоматологу и не вернулась. Только спустя два месяца девочку нашли в Пермской квартире пожилого мужчины. Обстоятельства случившегося читайте в материале «Радио 1» .
Ушла пораньше к стоматологу
В день пропажи юная школьница вышла из дома пораньше в шесть утра. Приемной матери написала СМСку и скрылась в неизвестном направлении, забрав с собой немного вещей и косметики. В СМС девочка сообщила, ей нужно срочно к стоматологу.
«Уехала пораньше, зуб очень болел, щека опухла. Учебники взяла. После врача сразу пойду в школу», – писала школьница.
Но ни в школу, ни к стоматологу девочка не пришла. На связь с семьей не выходила. Родственники подали заявление в полицию и девочка была объявлена в розыск.
Сбежала из дома не в первый раз
В ходе следственных мероприятий была получена информация, что школьница не сильно была привязана к приемной семье. Со слов ее опекуна Елены девочка с полутора лет воспитывается в ее семье. В этом году ее приемная дочь начала сбегать из дома. За последние полгода она уходила четыре раза, всегда находили быстро. Ребенок скрывался у подруг или у биологической матери в Верещагино. Она хоть и лишена родительских прав, но общается с дочерью.
Летом школьницу на некоторое время отправили в местный центр для трудных подростков, где ей предлагали остаться. Но так как она очень хотела вернуться домой, её вновь приняли в семью.
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Родную маму держала в курсе
Через несколько дней девочка вышла на связь с родной матерью, правда тоже в СМС.
«Мама, я жива и здорова, одета, сыта, работаю. Не волнуйся за меня. Обратно ехать не хочу», – написала дочка.Родная мать девочки Евгения в интервью perm.aif.ru рассказала, что посоветовала дочери идти в полицию и просить, чтобы её приняли в детский дом, но ребёнок проигнорировал просьбу.
Школьница начала взрослую жизнь
Информация о пропаже 15-летней школьницы была распространена по всей Пермской области и через месяц в полицию поступила информация о похожей девочке, которую видели в Мотовилихинском районе города Перми. После того как круг поисков был сужен девушку нашли в квартире у пожилого мужчины. Жила она там не одна, а со своей подругой. Девушки начали новую самостоятельную жизнь и даже подрабатывали на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов.
После того как школьницу нашли, ее снова отправили в Краснокамск к приемной семье. Однако приемная мать высказалась в интервью perm.aif.ru о том, что она возмущена неблагодарностью ребёнка, которого она вырастила и воспитала как родного, и планирует отдать школьницу в детский дом до совершеннолетия.
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Елена Генералова