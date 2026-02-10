Сын президента федерации легкой атлетики подозревается в убийстве отца

10 февраля 2026, 16:24

Фото: iStock/blinow61

Сын президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева стал фигурантом уголовного дела после смерти отца. Трагедия произошла в начале февраля в подмосковном Одинцово.





По информации Telegram-канала, близкого к силовым структурам, 2 февраля Александр Балахничев приехал домой к отцу, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес родителю несколько ножевых ранений, в том числе в область ягодицы. Пострадавшего госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.



Александр Балахничев — кандидат педагогических наук, он также работает в центре развития легкой атлетики Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подозреваемого заключили под стражу шесть дней назад.

