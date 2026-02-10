Слон затоптал пенсионера, который справлял нужду
В Индии 70-летний мужчина погиб от нападения дикого слона. Об этом сообщает Deccan Herald.
Инцидент произошел в поселении Матакере, расположенном в тигровом заповеднике Бандипур. Слон по кличке Бгылара, известный своей агрессивностью, уже несколько дней пугал местных жителей. Ранним утром пенсионер по имени Маада вышел из дома, чтобы справить нужду. В этот момент животное напало на него и затоптало.
Лесничий К.Р. Нараян официально подтвердил ответственность Бхыры за трагический инцидент. По словам представителей властей, тело убитого направлено в медицинское учреждение для последующего вскрытия. Семья покойного получит финансовую помощь от государства в размере двух миллионов рупий ($1,7 млн рублей).
