В Куршевеле ограбили дом российского миллиардера Зияда Манасира

12 января 2026, 18:16

Фото: iStock/raeva

На французском курорте Куршевель ограбили дом российского миллиардера Зияда Манасира. Об этом сообщила его жена Виктория в Telegram-канале.





По словам супруги бизнесмена, злоумышленники вынесли из шале шубы, сумки, обувь и наряды люксовых брендов. При этом они оставили паспорта и банковские карты. Других подробностей о преступлении пока не сообщается.



В посте Виктория Манасир также с иронией напомнила грабителям о том, как обращаться с дорогими вещами: меховые изделия требуют бережного отношения, обувь нуждается в пропитке, а кашемир нельзя стирать в машине.





«Поспешив покинуть шале, вы к тому же забыли прихватить щеточку от катышек… Всех благ и носите с удовольствием!» — написала она.