Сыновьям священника Ащеулова грозит до 18 лет лишения свободы

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Сыновья липецкого священника могут получить по 18 лет лишения свободы за попытку вступить в ряды ВСУ.
Государственное обвинение потребовало приговорить трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к 18 годам лишения свободы за попытку вступить в Вооружённые силы Украины на заседании 2-го Западного окружного военного суда.Об этом сообщили РИА Новости.
Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы Российской Федерации и участие в деятельности террористической организации.
Братья планировали присоединиться к «Легиону «Свобода России», который был признан террористической организацией. Они намеревались участвовать в боях против Вооружённых сил Российской Федерации. Однако их планы были нарушены, когда они были задержаны пограничниками.
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«Признать Ащеуловых виновными <...> окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», также добавив, что необходимо на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии», — попросил на заседании прокурор.
Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы Российской Федерации и участие в деятельности террористической организации.
Братья планировали присоединиться к «Легиону «Свобода России», который был признан террористической организацией. Они намеревались участвовать в боях против Вооружённых сил Российской Федерации. Однако их планы были нарушены, когда они были задержаны пограничниками.
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Мира Полтева