В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело четырёхмесячного ребёнка

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Четырехмесячную девочку нашли мертвой в квартире в Санкт-Петербурге, сообщили в «Известиях».
Трагедия произошла вечером 2 июля в доме на улице Антонова-Овсеенко. Как рассказали в источнике, ребёнок был оставлен без присмотра на более чем два часа. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Точные причины смерти ребёнка установят медицинские эксперты.
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«Прибывшие на место происшествия полицейские задержали родителей ребёнка. Они были в состоянии алкогольного опьянения: 30-летняя мать и 36-летний отец. В отношении женщины был составлен протокол по статье о потреблении наркотических средств. Также был составлен протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения в отношении отца», — отметили в ведомстве.
Точные причины смерти ребёнка установят медицинские эксперты.
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Мира Полтева