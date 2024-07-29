В Махачкале мужчина получил год условно за смерть троих человек

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В Махачкале мужчина построил дом под ЛЭП, где от удара током погибли три человека, суд приговорил виновника к одному году лишения свободы условно за их смерть. Об этом пишет Mash Gor.
Согласно сообщению, Загирбег Загирбеков получил участок рядом с ЛЭП в наследство, однако строить дом там было запрещено, так как сверху проходит высоковольтная линия. При этом мужчина проигнорировал запрет и поставил сразу два дома. В какой-то момент его внук залез на крышу одного из них, чтобы поиграть, и погиб от удара током.
Еще пять лет спустя Загирбеков позвал друзей помочь отремонтировать кровлю. Двое из них залезли на крышу и также погибли от разряда. На землю спустили уже их тела.
За это суд приговорил Загирбекова к году лишения свободы условно.
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Еще пять лет спустя Загирбеков позвал друзей помочь отремонтировать кровлю. Двое из них залезли на крышу и также погибли от разряда. На землю спустили уже их тела.
За это суд приговорил Загирбекова к году лишения свободы условно.
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Элина Позднякова