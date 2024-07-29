Облитая мужем кислотой россиянка полгода не может самостоятельно питаться

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
Облитая мужем кислотой жительница Улан-Удэ потеряла возможность самостоятельно питаться. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что Александр и Надежда прожили вместе больше 13 лет. Женщина работала в центре соцобслуживания. Мужчина был безработным. Надежде по работе приходилось переодевать больных — и мужчин, и женщин. Во время пандемии недовольство Александра работой жены стало особенно острым: из-за ограничений ей приходилось неделями жить с пациентами.
Дочь пострадавшей рассказала, что 9 апреля её мать поехала к подруге на день рождения и выпила там. После праздника женщина приехала домой, приготовила ужин, сделала уборку и легла спать. Пьяный Александр облил её электролитом из автомобильного аккумулятора, Надежду госпитализировали. На следующий день мужчина покончил с собой.
Женщина находилась в больнице 1,5 месяца. Кислота попала ей на тело и лицо. Помимо этого, она получила ожоги пищевода и желудка и не могла питаться самостоятельно. Ей провели операцию по установке зонда, однако он не прижился. После второй операции из-за осложнений у неё отказали ноги. По словам дочери женщины, матери необходима ещё одна операция, чтобы питаться самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае трое мужчин утонули после падения с гидроцикла. Кататься поехали два брата — 36-летний Карен и 31-летний Виген, а также их 20 летний племянник Карен. После резкого поворота все трое вылетели с гидроцикла и оказались в воде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дочь пострадавшей рассказала, что 9 апреля её мать поехала к подруге на день рождения и выпила там. После праздника женщина приехала домой, приготовила ужин, сделала уборку и легла спать. Пьяный Александр облил её электролитом из автомобильного аккумулятора, Надежду госпитализировали. На следующий день мужчина покончил с собой.
Женщина находилась в больнице 1,5 месяца. Кислота попала ей на тело и лицо. Помимо этого, она получила ожоги пищевода и желудка и не могла питаться самостоятельно. Ей провели операцию по установке зонда, однако он не прижился. После второй операции из-за осложнений у неё отказали ноги. По словам дочери женщины, матери необходима ещё одна операция, чтобы питаться самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае трое мужчин утонули после падения с гидроцикла. Кататься поехали два брата — 36-летний Карен и 31-летний Виген, а также их 20 летний племянник Карен. После резкого поворота все трое вылетели с гидроцикла и оказались в воде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова