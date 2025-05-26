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Врачи борются за жизнь малыша с ожогами, возникшими в результате возгорания кроватки

В Башкирии новорожденный получил ожоги при пожаре в детской кроватке из-за фена
Фото: iStock/Marija Stepanovic

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Башкирии врачи оказывают экстренную помощь новорожденному, который поступил с тяжелыми ожогами. По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что родители оставили включенный фен в кроватке ребенка, что привело к возгоранию, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас врачи делают все возможное для спасения жизни новорожденного. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Данный случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности в обращении с электроприборами, особенно вблизи детей.

Ранее стало известно, что лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, несовершеннолетний, ехавший в лифте, получил ушиб.

До этого в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.

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#врачи
#авария
#лифт
Сыро и холодно: россиянке стало плохо в турецком отеле
В Турции туристок заселили в подвал, а после одну из них увезли в больницу
26 мая 2025, 10:38

Фото: iStock/OceanProd

Свадебный фотограф из Москвы Татьяна и её подруга купили горящие путёвки в турецкий пятизвёздочный отель Good Life Utopia Family Resort Hotel. Им пообещали шикарный номер с видом на двор, но досталось подвальное помещение.
Как пишет телеграм-канал SHOT, в номере было сыро и невозможно дышать, а на ресепшене девушкам сказали, что нужно доплатить за переезд в другой номер.

Татьяна долго ругалась с менеджером отеля, но безрезультатно. Позже ей стало плохо. Девушку рвало 10 часов, после чего её увезли в местную больницу. Сутки она пролежала под капельницами.

Лечение обошлось в 150 тысяч рублей, расходы покрыла страховка, ещё 25 тысяч Татьяна потратила на лекарства.

Сейчас девушку выписали. Туристки вернулись в отель и согласились доплатить 50 евро за нормальный номер.

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Врачи борются за жизнь малыша с ожогами, возникшими в результате возгорания кроватки

Битцевский маньяк захотел «переехать» в колонию поближе к Москве

Суд арестовал активы у бывшего мэра Владивостока
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#расходы
#турция
#туризм
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Битцевский маньяк захотел «переехать» в колонию поближе к Москве
SHOT: ФСИН отказала битцевскому маньяку Пичушкину в переводе из ЯНАО в Мордовию
26 мая 2025, 09:13

Фото: iStock/OlFedv

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), подал прошение о переводе в другую колонию в Мордовию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Преступник хочет находиться ближе к российской столице, чтобы родственники могли навещать его чаще. Он попросился в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от Москвы. Стоит отметить, что от текущей колонии, которая находится в поселке Харп, до Москвы — около 3500 км.

Примечательно, что руководство колонии и представители ФСИН отказали в переводе, после чего Пичушкин направил жалобу на ведомство.

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#маньяк
#тюрьма
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Суд арестовал активы у бывшего мэра Владивостока
Ленинский суд арестовал активы экс-мэра Владивостока Николаева по иску Генпрокуратуры
26 мая 2025, 06:27

Фото: iStock/simpson33

Ленинский районный суд Владивостока арестовал активы экс-мэра города Владимира Николаева в рамках иска Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2008 год.

Иск был подан заместителем генпрокурора на основании закона о контроле за доходами госслужащих. В списке ответчиков, помимо Николаева, значатся его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, а также ряд физических лиц и компаний, включая ООО «Атлантикс», учредителем которой является экс-мэр.

«Учредителем ряда компаний в списке ответчиков является Раиса Николаева. В числе третьих лиц — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом», — передает РИА Новости.
Суд принял обеспечительные меры, запретив распоряжение имуществом до окончательного решения. Предварительное заседание назначено на 25 июня.

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#рф
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Учительница совратила четырех школьников на секс и обманом родила от одного из них
В США учительница совратила четырех школьников и обманом родила от одного из них
26 мая 2025, 04:35

Фото: iStock/S_Chum

В Калифорнии (США) бывшей учительнице Лауре Уайтхерст, которая родила от школьника, предъявлены новые обвинения по вопросу сексуальных отношений с несовершеннолетними. Об этом сообщает издание Mercury News.
Четвертый по счету ученик школы в Редлендсе подал иск, заявив, что Уайтхерст совратила его в 2007 году. Тогда подростку было 16 лет. Ранее трое других жертв также обвинили её в домогательствах и принуждении к интимным связям.

Один из пострадавших, совращенный отец ребенка, получил компенсацию в $6 млн после суда в 2014 году. Он рассказывал, что женщина принуждала его к сексу, уверяя, что бояться не стоит — она якобы не может забеременеть.

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По данным следствия, Уайтхерст приглашала школьников в кабинет, обсуждала с ними интимные темы, после чего вступала в сексуальные контакты как на территории школы, так и у себя дома.

После рождения ребенка Уайтхерст была приговорена к шести месяцам тюрьмы, однако новые иски вскрыли масштабы системных проблем в учреждении, где она работала.

Несмотря на многолетние жалобы и дискомфорт подростков, администрация учебного заведения игнорировала происходящее. Всего в школе зафиксировано около 50 жертв сексуального насилия со стороны педагогов, которые оставались безнаказанными более десяти лет.

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#дома
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В Казани выпускники устроили массовую драку
В Казани полицейские проводят проверку из-за драки выпускников
25 мая 2025, 22:54

Фото: iStock/ Дина Орлова

Правоохранительные органы проведут проверку из-за массовой драки выпускников в центре Казани, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на МВД по Татарстану.
«По факту потасовки между группой молодых людей в отделе полиции «Вишневский» Управления МВД России по Казани проводится проверка», —отметили сотрудники МВД.

Работники ведомства обратили внимание, что из-за происшествия никто не подавал заявлений в полицию. За медицинской помощью граждане тоже не обращались, отметили в МВД.

Напомним, 25 мая в Сети появились видео, на которых школьники дрались на улице Толстого в Казани. На подростках можно было заметить ленты выпускников. Что послужило причиной конфликта, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске девушка обвинила парня в изнасиловании, а вскоре изменила показания, признавшись, что просто обиделась за неподаренный iPhone.

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#казань
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#драка
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