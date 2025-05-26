Врачи борются за жизнь малыша с ожогами, возникшими в результате возгорания кроватки

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В Башкирии врачи оказывают экстренную помощь новорожденному, который поступил с тяжелыми ожогами. По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что родители оставили включенный фен в кроватке ребенка, что привело к возгоранию, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас врачи делают все возможное для спасения жизни новорожденного. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Данный случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности в обращении с электроприборами, особенно вблизи детей.
Ранее стало известно, что лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, несовершеннолетний, ехавший в лифте, получил ушиб.
До этого в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.
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Данный случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности в обращении с электроприборами, особенно вблизи детей.
Ранее стало известно, что лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, несовершеннолетний, ехавший в лифте, получил ушиб.
До этого в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.
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Дарья Осипова