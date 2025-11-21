Женщина притворилась богатой и ограбила три пятизвездочных отеля
Женщина ограбила три пятизвездочных отеля на 5,2 тысячи евро в испанской Пальме. Об этом сообщает Cronica Balear.
Заселяясь в номера, она притворялась богатой клиенткой и втиралась в доверие за счет дорогой одежды и «особой» манеры речи. Постоялица жаловалась на проблемы с банковской картой и откладывала платеж, но деньги не переводила.
Все шло гладко до тех пор, пока сотрудники одной гостиницы не заявили, что не вернут ее вещи, пока средства не поступят на счет. Тогда аферистка пригрозила им расправой от бойфренда, однако забрать чемодан так и не смогла.
Полиция выяснила, что она пользовалась мошеннической схемой 20 дней. За это время она также обокрала другие заведения, включая зоомагазин. Общая сумма ущерба достигла 6,5 тысячи евро.
Оказалось, что задержанная недавно вышла из тюрьмы — ее судили за аналогичные преступления. Рецидивистке запрещали приближаться к любым заведениям, кроме продуктовых, ближе чем на 100 метров.
