Женщина притворилась богатой и ограбила три пятизвездочных отеля

21 ноября 2025, 18:59

В Испании аферистка обманула три пятизвездочных отеля на 5,2 тысячи евро

Фото: iStock/nicoletaionescu

Женщина ограбила три пятизвездочных отеля на 5,2 тысячи евро в испанской Пальме. Об этом сообщает Cronica Balear.