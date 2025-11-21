Сотрудница банка случайно нашла в телефоне 79-летнего клиента детскую порнографию
В итальянской провинции Равенна сотрудница банка обнаружила детскую порнографию в телефоне 79-летнего клиента. Об этом пишет местная газета Today.it.
Пенсионер пришел в банк, чтобы перевести деньги за границу. Не разобравшись, как правильно это сделать, он попросил сотрудницу помочь и отдал ей свой телефон. В нем она заметила запрещенный контент и немедленно сообщила в полицию.
Прибывшие на место правоохранители изъяли смартфон и несколько SIM-карт. В мессенджерах они нашли чаты с тысячами файлов, содержащих материалы с детской порнографией. Сейчас пожилой педофил находится под домашнем арестом в ожидании приговора.
