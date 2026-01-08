Сироп от кашля убил туристку в Панаме
Гражданка Греции скончалась во время поездки в Панаму. Об этом сообщает New Greek TV.
Она путешествовала вместе с мужем в составе туристической группы из 26 человек. В какой-то момент женщину начали беспокоить головная боль и сильный кашель. После обращения к врачу ситуация не прояснилась — ей назначили лишь сироп от кашля.
На следующий день туристка отказалась от экскурсии и осталась в отеле, тогда как супруг продолжил программу вместе с группой. Вернувшись, он заметил у жены многочисленные волдыри на теле. Спустя сутки женщина умерла в одной из панамских больниц.
Участники группы рассказали, что развитие «неизвестной болезни» стало неожиданностью. Со стороны казалось, что самочувствие женщины в целом нормальное, а недомогание скоро пройдет. В группе находились несколько врачей, но и они не увидели причин для срочных действий.
Муж погибшей решил немедленно вылететь в Грецию. По пути, во время пересадки в Париже, ему внезапно стало плохо — он потерял сознание. У мужчины поднялась высокая температура, его состояние оценивают как критическое. Причины произошедшего выясняются.
