В Москве девушка сломала позвонок, катаясь на ватрушке
В Москве девушка получила серьезную травму, катаясь на ватрушке в новогодние праздники. Инцидент произошел 1 января в парке на Мичуринском проспекте. Пострадавшую с места происшествия увезли на скорой помощи.
По информации Telegram-канала SHOT, москвичка по имени Нелля вышла покататься на надувной плюшке и выбрала склон, на середине которого находилось дерево. Девушка рассчитывала либо объехать его сбоку, либо выпасть из ватрушки до опасного участка.
Из-за резкого спуска тюбинг быстро разогнался, и Нелля не смогла остановиться. В результате она врезалась в дерево и сильно ударилась спиной. Очевидцы сразу вызвали медиков. Врачи диагностировали у девушки перелом поясничного позвонка. После оказания помощи ее отпустили домой, сейчас она проходит восстановление и находится под наблюдением специалистов.
Читайте также: