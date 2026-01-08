В Москве девушка сломала позвонок, катаясь на ватрушке

08 января 2026, 12:34

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В Москве девушка получила серьезную травму, катаясь на ватрушке в новогодние праздники. Инцидент произошел 1 января в парке на Мичуринском проспекте. Пострадавшую с места происшествия увезли на скорой помощи.