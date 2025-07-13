Сирота из Тверской области выиграла суд у местных чиновников, которые несколько лет не выдают ей квартиру
Сирота из Тверской области выиграла суд у местных чиновников, которые несколько лет не предоставляли ей квартиру. Теперь госслужащие обязаны выплачивать девушке компенсацию в размере 50 рублей ежедневно. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Татьяна попала в детдом, когда ей было девять лет. Спустя некоторое время она оказалась в приемной семье. До совершеннолетия девушка жила с новыми родителями, но когда ей исполнилось 18, пришлось уйти из дома. По закону 22-летней Татьяне должны были выделить квартиру, но местные чиновники отказались это делать.
Тогда девушка обратилась к адвокатам и в 2023 году выиграла дело: суд обязал региональное министерство социальной защиты предоставить ей жилье. У чиновников был год на решение проблемы, но они продолжали бездействовать. Лишь однажды они ответили ей, заявив, что сирот в регионе много, а денег на нее нет.
Вскоре Татьяна снова подала в суд. По словам адвоката девушки, размер неустойки 50 рублей выбран намеренно, чтобы стимулировать госслужащих быстрее выполнить первоначальное судебное решение.
Суд частично удовлетворил требования Татьяны, напомнил чиновникам об обязанности предоставить недвижимость и назначил компенсацию в размере 50 рублей за каждый день.
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