Сирота из Тверской области выиграла суд у местных чиновников, которые несколько лет не выдают ей квартиру

13 июля 2025, 14:36

BAZA : Сирота из Тверской области взыскала с чиновников 50 рублей в день

Фото: iStock/Michał Chodyra

Сирота из Тверской области выиграла суд у местных чиновников, которые несколько лет не предоставляли ей квартиру. Теперь госслужащие обязаны выплачивать девушке компенсацию в размере 50 рублей ежедневно. Об этом пишет Telegram-канал Baza.