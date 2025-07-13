В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты

13 июля 2025, 08:42

ТАСС: трое подростков стали фигурантами дела о покушении на Симоньян и Собчак

Фото: iStock/Zolnierek

В деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились еще три фигуранта, передает ТАСС.