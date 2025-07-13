В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты

ТАСС: трое подростков стали фигурантами дела о покушении на Симоньян и Собчак
Фото: iStock/Zolnierek

В деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились еще три фигуранта, передает ТАСС.



Уточняется, что все они являются несовершеннолетними. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Основной группе обвиняемых Басманный суд Москвы продлил меры пресечения до октября этого года. Злоумышленникам также вменяют нападения на людей азиатской внешности.

Напомним, в июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, которые, по данным следствия, готовили украинские спецслужбы.

Екатерина Коршунова

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