В Подольске маленькая девочка с телефоном в руках выпала из окна
В Подольске школьница погибла, выпав из окна многоэтажки. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился в микрорайоне «Юго-Западный» в ночь на 12 июля. 11-летняя школьница выпала из окна многоквартирного дома, расположенного на улице Юбилейной. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия. Отмечается, что у погибшей в руках был мобильный телефон.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о насилии над трёхлетним ребёнком. Мужчина, находясь в гостях у родителей потерпевшей девочки, сажал ребёнка к себе на колени, обнимал и трогал её за интимные места. Помимо этого, мужчина заявил матери несовершеннолетней о своём желании переночевать с девочкой на одном диване за закрытыми дверями.
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