Хоккеисты «Металлурга» завоевали бронзовые медали чемпионата России
Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» занял третье место в розыгрыше Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), продемонстрировав высокий уровень игры и стабильность. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Достижение стало историческим для Кузбасса. В предыдущий раз коллектив попадал на пьедестал национального первенства в 2000 году, то есть более 25 лет назад. Успех «Металлурга» подтверждает растущий спортивный потенциал региона, пишет «Сибдепо».
Официальный паблик ХК «Металлург» в соцсетях уточнил, что в текущем сезоне статус призеров и чемпиона России определялся в рамках ВХЛ, а не КХЛ. Команда успешно стартовала с победы в матче открытия, второй год подряд заняла первое место в регулярном сезоне и в итоге завоевала почетный кубок, говорится в сообщении.
Читайте также: