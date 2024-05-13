Система ПВО уничтожила несколько целей в небе над Белгородом

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские системы ПВО поразили несколько воздушных целей на подходе к Белгороду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородской областью была задействована система ПВО и поражено несколько воздушных целей.
Глава региона уточнил, что после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой. Трое россиян не пострадали и не отказались вызывать скорую помощь. Также были разрушены пять частных домов и три автомобиля.
Ранее была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе.
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«По предварительной информации, пострадавших нет», – подчеркнул он.
Глава региона уточнил, что после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой. Трое россиян не пострадали и не отказались вызывать скорую помощь. Также были разрушены пять частных домов и три автомобиля.
Ранее была объявлена ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе.
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Александр Климов