«Ситуация — трындец!»: Машина телеведущего Артура Цветкова попала в аварию в Подмосковье

Артур Цветков (Фото: Телеграм @vjArchi/79)
Машина телеведущего Артура Цветкова, более известного как VJ Archi, попала в дорожно-транспортное происшествие на одной из подмосковных трасс. Его водитель не пострадал, а самого ведущего в этот момент в салоне автомобиля не было.
Знакомая Цветкова рассказала корреспонденту телеграм-канала издания Daily Storm, что из кузова едущего впереди грузовика сильными порывами штормового ветра, обрушившегося сегодня на Москву и область, на дорогу прямо перед машиной телеведущего выбросило кучу строительного мусора. Обычно Артур ездит на переднем сидении рядом с водителем, и сегодняшний день не был исключением.
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«Но ангел уберег Артура, так как водитель отвез его домой за пять минут до этого и двигался на заправку один», — добавила собеседница издания.По словам самого Цветкова, он видел, как после аварии у водителя его машины «руки ходили ходуном» из-за пережитого стресса.
«Ситуация — просто трындец!», — заключил диджей и шоумен.
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Александр Бойцов