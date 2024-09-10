Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, есть погибшие

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В недействующем литейном цеху на территории крупнейшей в Армении Разданской ТЭС прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
Отмечается, что в результате взрыва были ранены шесть работников станции. Их экстренно госпитализировали. Впоследствии один из них умер в больнице.
По данным правоохранительных органов, сообщение о взрыве поступило в центр кризисного управления Котайкской области Армении в 16:49 (15:49 мск).
В настоящее время на месте происшествия работают отряды пожарных и спасателей.
Разданская ТЭЦ является крупнейшей станцией в Арменией. Её пятый энергоблок находится в собственности компании «Газпром-Армения».
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По данным правоохранительных органов, сообщение о взрыве поступило в центр кризисного управления Котайкской области Армении в 16:49 (15:49 мск).
В настоящее время на месте происшествия работают отряды пожарных и спасателей.
Разданская ТЭЦ является крупнейшей станцией в Арменией. Её пятый энергоблок находится в собственности компании «Газпром-Армения».
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Анастасия Чинкова