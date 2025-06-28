В грузовике из Европы таможенники нашли гашиш, который хотели провезти под видом грушевого пюре
Белорусские таможенники нашли партию наркотиков в грузовике из Европы. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.
Ведомство полагает, что 100 килограммов гашиша в 180 вакуумных упаковках спрятали в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика — он якобы вез концентрированное грушевое пюре. Известно, что транспортным средством владеет литовский перевозчик.
Для осмотра грузовика применили инспекционно-досмотровый комплекс. После проведения экспертизы выяснилось, что вещество в упаковках — гашиш. Ввоз организовали литовцы и белорусы. Их уже задержали.
Ранее сообщалось, что в аварии под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей. ДТП произошло около 5:20 утра вблизи деревни Слободщина. 26-летний водитель Mercedes ехал в сторону столичного аэропорта и врезался в такси Skoda, которое двигалось в попутном направлении.
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