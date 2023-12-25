Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского виллы на египетском курорте

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Недалеко от дороги Эль-Хадаба найден труп Мохаммеда Аль-Алави - автора расследования о покупке тёщей президента Украины Владимира Зеленского виллы за пять млн долларов на египетском вип-курорте Эль-Гуна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
23 декабря был найден труп журналиста, опубликовавшего расследование. На теле были многочисленные ссадины, переломы и ЧМТ. Причина смерти не раскрывается.
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