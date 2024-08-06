СК: еще трое человек задержанных по делу об избиении чемпиона Двали

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Еще троих фигурантов дела об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали задержали. В отношении некоторых избрана новая мера пресечения.
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Крыму сообщило о новых арестах обвиняемых в деле об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщают «Известия». В пресс-релизе ведомства указано, что 6 августа были арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии, в результате которой боксер получил серьезные увечья.
Ранее в следственном управлении сообщили об аресте шести человек. Таким образом, все девять обвиняемых в покушении на убийство спортсмена остаются под стражей до 29 сентября включительно.
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«Арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии. В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в следственном управлении сообщили об аресте шести человек. Таким образом, все девять обвиняемых в покушении на убийство спортсмена остаются под стражей до 29 сентября включительно.
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Елена Перлова