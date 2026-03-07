СК и прокуратура проверяют сообщения о падении лифта в доме в Воронеже

07 марта 2026, 15:42

Фото: iStock/Denis Mamin

Следователи проводят проверку после информации о падении лифта в жилом доме в Воронеже. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.





По версии ведомства, доследственная проверка организована после появления информации в соцсетях о происшествии в одном из многоквартирных домов города. В результате инцидента никто не пострадал.



Проверку также начала Прокуратура Воронежской области. Ведомство намерено оценить соблюдение жилищного законодательства и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.



По информации местных СМИ и городских пабликов, авария произошла в доме № 37 на бульваре Победы в Коминтерновском районе. Сообщается, что кабина лифта сорвалась с четвертого этажа, когда внутри находились три человека и собака.



Жильцы утверждают, что аварийную службу ждали около полутора часов. По их словам, диспетчер якобы сбрасывала вызов после того, как узнала о произошедшем. Эти обстоятельства также проверяются.





