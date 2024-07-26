В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили жилые строения

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Ночью в Ростовской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарат. сообщили в РБК.
Обломки упали в селе Несветай, расположенном в Мясниковском районе. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.
Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате четырёх дронов над регионом.
По информации военного ведомства, ещё два беспилотника были сбиты над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что один из дронов поразил территорию недействующего предприятия в посёлке Горшечное.
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«В результате атаки несколько строений на частных подворьях были повреждены. Кроме того, в селе загорелась сухая трава, однако пожар удалось быстро потушить», — говорится в публикации.
Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате четырёх дронов над регионом.
По информации военного ведомства, ещё два беспилотника были сбиты над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что один из дронов поразил территорию недействующего предприятия в посёлке Горшечное.
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Мира Полтева