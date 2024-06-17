СК: киллеры пытались расстрелять директора подмосковного рынка во время ДТП

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Киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном — покушение заказал его компаньон. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Москве.
ЧП произошло в феврале этого года. В районе Павловского Посада убийцы спровоцировали аварию, врезавшись в машину директора рынка на ВАЗ-2107. После чего они пытались застрелить мужчину, но ему удалось выжить с ранениями в шее и руке.
Согласно информации следствия, задержали пятерых подозреваемых. Часть из преступников была обнаружена в Краснодарском крае. Заказчиком преступления выступил компаньон пострадавшего. Убийцам обещали вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова