СК Кубани выясняет причину гибели 11-летнего ребенка

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На Кубани СК возбудило уголовные дела по факту гибели одиннадцатилетнего ребёнка в Тимашевском районе. В СУСКР по региону отметили, что следователи также проверят действия сотрудников школы. Об этом пишет РИА Новости.
«Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю по факту гибели 11-летнего ребёнка 7 декабря 2023 года возбуждены уголовные дела. В настоящее время группой следователей проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация», — проинформировали в следственных органах.
Кроме того, устанавливаются условия проживания подростка и обстоятельства его жизни, рассказали в ведомстве.
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