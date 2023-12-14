Свыше 30 пассажиров пострадали при расцеплении вагонов в метро Пекина

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Вагоны поезда расцепились в метро Пекина, в результате чего пострадали несколько десятков человек. Об этом сообщает транспортный комитет столицы Китая.
Отмечается, что в 13:57 по московскому времени на перегоне между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань» вагоны поезда расцепились прямо во время движения. После этого поезд остановился.
В результате инцидента никто не погиб, однако свыше 30 человек получили травмы разной степени тяжести.
На место оперативно прибыли медицинские работники и спасательные службы. Они помогли раненным выбраться из тоннеля и госпитализировали из в больницу.
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Анастасия Чинкова