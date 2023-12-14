В Москве с высоты 20 этажа оконная рама упала на женщину с ребенком

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На западе Москвы оконная рама рухнула прямо на голову женщины с ребенком с высоты 20 этажа. Об этом сообщает столичный главк СК России.
Уточняется, что инцидент произошел 30 ноября. Уточняется, что оконная рама рухнула на голову матери с ребенком с высоты двадцатого этажа многоквартирного дома по улице Герасима Курина. Малыш находился в коляске.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют причины ЧП и устанавливают обстоятельства происшествия. Опрашиваются очевидцы, также изучаются записи с камер видеонаблюдения.
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«Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова