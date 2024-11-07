СК: Мужчину задержали после проникновения в школу под Челябинском

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Злоумышленника задержали после проникновения в школу под Челябинском, проинформировали в СК. В ведомстве уточнили, что мужчина попытался выхватить нож из рук работника столовой, схватив его за руку. Начато уголовное производство по статье о покушении на убийство.
«Местный житель, имея умысел на убийство, схватил за руку работника столовой и попытался выхватить нож из его рук», — добавили следователи.Инцидент произошел с утра, 7 ноября, когда фигурант ворвался в школьный хозблок. Его заперли в одном из помещений учебного заведения и вызвали полицию. Пострадавших нет, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Известно, что 30-летний Руслан И. состоит на учете у психиатра.
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