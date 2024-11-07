«Зюзинская маньячка» пыталась сбежать из психушки и убить поймавшего ее майора: что известно

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang
Мария Петрова, известная как «Зюзинская маньячка», провела 20 лет в психиатрической клинике и наконец получила возможность выйти на свободу. Однако неожиданно она попыталась сбежать, намереваясь расправиться с милиционером, который её тогда задержал. Подробности – в материале «Радио 1».
«Зюзинская маньячка» Петрова: что известно
В начале 2000-х годов Россию шокировала страшная история: в Москве были жестоко убиты двое мужчин, а ещё трое стали жертвами нападения, но выжили. Ужас преступления заключался не только в самих убийствах, но и в личности убийцы. Молодых мужчин лишила жизни учительница физкультуры по имени Мария Петрова.
Биография Петровой
Мария Петрова родилась 15 мая 1978 года в Москве. В детстве ей был поставлен диагноз шизотипическое расстройство личности, однако это не помешало ей серьёзно заниматься плаванием и достичь уровня мастера спорта. Мария была замкнутым и необщительным ребёнком, у неё не было друзей. Позже она рассказывала о том, как в юности стала жертвой насилия со стороны неизвестного мужчины в возрасте от 45 до 50 лет, что оставило в её душе глубокую обиду на противоположный пол.
В 2000 году она устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Несмотря на то, что Мария состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, её высокий рост, мускулистое телосложение и широкие плечи помогли ей получить эту работу.
Фото: istockphoto/AnkiHoglund
Преступления Петровой
В начале 2000-х годов Петрова совершала свои преступления в столичном районе Зюзино во время вечерних пробежек. Она нападала на мужчин с ножом, и с каждым разом интервалы между атаками становились всё короче. В результате её действий множество мужчин получили ранения, двое из них погибли.
Долгое время поймать маньячку не удавалось из-за неудачного фоторобота: его изображение больше напоминало трансвестита, тогда как Петрова предпочитала яркие платья и макияж. В апреле 2002 года её задержание стало возможным благодаря психогеографическому анализу и профайлингу.
По словам Марии Петровой, она начала охоту на мужчин после того, как стала жертвой сексуального насилия. С тех пор её раздражало внимание со стороны мужчин, однако образы своих насильников она постоянно меняла.
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
Принудительное лечение и побег
В итоге Петрова была направлена на бессрочное принудительное лечение. В последнее время она находилась в Московской психиатрической больнице №5: сначала в изолированном помещении, а с 2018 года — на общем режиме. В учреждении она организовывала спартакиады среди пациентов, общалась с майором, который её задержал 20 лет назад, готовила и читала книги.
Однако в сентябре у 46-летней женщины проявилась вторая личность: она впала в истерику, стала агрессивной и попыталась сбежать из клиники, чтобы найти оперативника и отомстить ему.
После этого вопрос о её выходе на свободу был закрыт, и маньячку перевели в Казань в строгое психиатрическое учреждение с пометкой «социально опасна». В результате этого последовало увольнение заведующей отделением московской психбольницы №5, но сама врач отказалась комментировать случившееся.
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