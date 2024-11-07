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«Зюзинская маньячка» пыталась сбежать из психушки и убить поймавшего ее майора: что известно

SHOT: Проходившая лечение убийца Мария Петрова лишилась шанса выйти на свободу
Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Мария Петрова, известная как «Зюзинская маньячка», провела 20 лет в психиатрической клинике и наконец получила возможность выйти на свободу. Однако неожиданно она попыталась сбежать, намереваясь расправиться с милиционером, который её тогда задержал. Подробности – в материале «Радио 1».


«Зюзинская маньячка» Петрова: что известно


В начале 2000-х годов Россию шокировала страшная история: в Москве были жестоко убиты двое мужчин, а ещё трое стали жертвами нападения, но выжили. Ужас преступления заключался не только в самих убийствах, но и в личности убийцы. Молодых мужчин лишила жизни учительница физкультуры по имени Мария Петрова.

Биография Петровой


Мария Петрова родилась 15 мая 1978 года в Москве. В детстве ей был поставлен диагноз шизотипическое расстройство личности, однако это не помешало ей серьёзно заниматься плаванием и достичь уровня мастера спорта. Мария была замкнутым и необщительным ребёнком, у неё не было друзей. Позже она рассказывала о том, как в юности стала жертвой насилия со стороны неизвестного мужчины в возрасте от 45 до 50 лет, что оставило в её душе глубокую обиду на противоположный пол.

В 2000 году она устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Несмотря на то, что Мария состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, её высокий рост, мускулистое телосложение и широкие плечи помогли ей получить эту работу.

Фото: istockphoto/AnkiHoglund

Преступления Петровой


В начале 2000-х годов Петрова совершала свои преступления в столичном районе Зюзино во время вечерних пробежек. Она нападала на мужчин с ножом, и с каждым разом интервалы между атаками становились всё короче. В результате её действий множество мужчин получили ранения, двое из них погибли.

Долгое время поймать маньячку не удавалось из-за неудачного фоторобота: его изображение больше напоминало трансвестита, тогда как Петрова предпочитала яркие платья и макияж. В апреле 2002 года её задержание стало возможным благодаря психогеографическому анализу и профайлингу.

По словам Марии Петровой, она начала охоту на мужчин после того, как стала жертвой сексуального насилия. С тех пор её раздражало внимание со стороны мужчин, однако образы своих насильников она постоянно меняла.
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин


Принудительное лечение и побег


В итоге Петрова была направлена на бессрочное принудительное лечение. В последнее время она находилась в Московской психиатрической больнице №5: сначала в изолированном помещении, а с 2018 года — на общем режиме. В учреждении она организовывала спартакиады среди пациентов, общалась с майором, который её задержал 20 лет назад, готовила и читала книги.

Однако в сентябре у 46-летней женщины проявилась вторая личность: она впала в истерику, стала агрессивной и попыталась сбежать из клиники, чтобы найти оперативника и отомстить ему.

После этого вопрос о её выходе на свободу был закрыт, и маньячку перевели в Казань в строгое психиатрическое учреждение с пометкой «социально опасна». В результате этого последовало увольнение заведующей отделением московской психбольницы №5, но сама врач отказалась комментировать случившееся.

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#подмосковье
#статьи
СК: Мужчину задержали после проникновения в школу под Челябинском
07 ноября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Aramyan

Злоумышленника задержали после проникновения в школу под Челябинском, проинформировали в СК. В ведомстве уточнили, что мужчина попытался выхватить нож из рук работника столовой, схватив его за руку. Начато уголовное производство по статье о покушении на убийство.
«Местный житель, имея умысел на убийство, схватил за руку работника столовой и попытался выхватить нож из его рук», — добавили следователи.
Инцидент произошел с утра, 7 ноября, когда фигурант ворвался в школьный хозблок. Его заперли в одном из помещений учебного заведения и вызвали полицию. Пострадавших нет, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Известно, что 30-летний Руслан И. состоит на учете у психиатра.

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Порядка 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки

«Зюзинская маньячка» пыталась сбежать из психушки и убить поймавшего ее майора: что известно

Жительница Нововоронежа погибла во время устроенного ею взрыва в многоэтажке
#мир
#челябинск
#школа
#криминал
#следственный комитет
#новости
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Порядка 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки
07 ноября 2024, 11:20

Фото: iStock/Iryna Sukhenko

В японском порту Йокогама недалеко от Токио сломался круизный лайнер Spectrum of The Seas, там застряли порядка 600 российских туристов застряли. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на рассказ одной из пассажирок судна Юлии.
Лайнер должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, однако сейчас дату перенесли на 11 ноября. Из-за этого почти у 600 россиян сгорают билеты из Китая на родину.

«Решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили путешественникам поехать в аэропорт Токио, купить там билеты в Шанхай и прибыть туда почти в срок первоначальных планов, чтобы затем улететь в Россию», — рассказала Юлия.

По словам девушки, пассажиры хотят покинуть порт, однако им не отдают паспорта. При этом представители судна с людьми не связываются.

Еще один россиянин Александр уточнил, что участникам круиза не дают покинуть судно из-за того, что у людей нет виз, а японские власти на уступки идти не хотят. Застрявшие россияне обратились за помощью в российское консульство.

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#багаж
#билеты
#россияне
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Жительница Нововоронежа погибла во время устроенного ею взрыва в многоэтажке
07 ноября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/tridland

Жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.
Взрыв в квартире на втором этаже высотного доме на Набережной улице произошёл в ночь на 6 ноября, сообщает телеграм-канал Baza. В результате мощного удара было выбито межкомнатное перекрытие, начался пожар. Повреждения получили и другие помещения.

Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили в почти полностью выгоревшей квартире погибшую 48-летнюю женщину. Также медики оказали помощь ещё 12 жителям дома, получившим различные травмы. Одного подростка пришлось экстренно госпитализировать, он получил ожоги 35-ти процентов тела.

Правоохранители считают, что погибшая могла сама организовать взрыв. По предварительным данным, она умышленно повредила запорный вентиль на газовой трубе. Началась утечка газа, которая и привела к взрыву, ведь для него было достаточно малейшей искры.

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#пожар
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#травмы
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#медики
#сотрудники
#тела
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Ругала за прогулы и отобрала планшет: Школьник зарубил мать топором в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде 15-летний школьник зарубил свою 48-летнюю мать топором
07 ноября 2024, 09:53

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

В Сергиевом Посаде 15-летний школьник зарубил свою 48-летнюю мать топором. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Причиной жестокого преступления стали постоянные конфликты между ними. Мать запрещала сыну сутками играть в компьютерные игры, ругала за прогулы в школе и недавно отобрала у него планшет и телефон.

После совершения преступления подросток сам пришел в отдел полиции и признался в убийстве. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тело женщины спустя четыре часа после ее гибели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Нововоронежа устроила взрыв в многоэтажном доме, в котором проживала. В результате она погибла сама и пострадали ещё 12 человек.

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#убийство
#подросток
#следственный комитет
#уголовное
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В подмосковном общежитии обнаружили 36 мигрантов-нелегалов
07 ноября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

Постояльцев общежития в деревне Солманово Одинцовского городского округа проверили полицейские, по итогам рейда было выявлено 36 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате проверки полицейские привлекли к административной ответственности 36 постояльцев, прибывших в Россию из одной из стран ближнего зарубежья. Каждому из них выписан штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение правил временного пребывания на территории РФ. Кроме того, 16 приезжих будут выдворены за пределы страны», — говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет, кто разместил нелегалов в общежитии.

Ранее сообщалось, что в Калуге приезжий из Средней Азии пригрозил убийством воспитательнице детского сада за то, что его сын играл там в куклы.

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#полиция
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#мвд московской области
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В Индии львица растерзала семилетнюю девочку
07 ноября 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Bannerninja

В Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес, после чего растерзала и съела её. Инцидент произошёл в округе Амрели штата Гуджарат.
Девочка с матерью возвращались домой с фермы, сообщает издание Lokmat Times. Внезапно на них набросилась дикая кошка. Львица буквально вырвала ребёнка из рук матери и утащила в лес. Позже в том районе были обнаружены сильно повреждённые разрозненные останки девочки.

На место прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства и приступили к поискам агрессивного животного. Им удалось выследить хищницу на следующий день. Львицу усыпили и поместили в клетку.

Отмечается, что двумя неделями ранее в том же районе львица напала на пятилетнего мальчика и загрызла его насмерть. Тогда поймать животное не удалось. Была ли это та же самая хищница, неизвестно. Если нападения на людей прекратятся, можно будет ответить утвердительно.

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#животное
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#сотрудники
#девочка
#индия
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В Магадане произошел пожар: погибли мать и трое детей
В Магадане возбуждено дело после гибели женщины и детей при пожаре
07 ноября 2024, 05:57

Фото: iStock/Kara Capaldo

Следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане.
Трагедия произошла 7 ноября утром: на линию «112» поступило сообщение о том, что в доме №65 на улице Речной случилось возгорание. В процессе тушения пожара обнаружились тела женщины 1991 года рождения и трех детей в возрасте от 6-10 лет.

«По предварительным данным, 7 ноября в 09:37 (01:37 мск) на линию «112» поступила информация о пожаре в квартире, расположенной на пятом этаже дома №65 на улице Речной в Магадане», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия приехали руководители следственного управления и отдела по Магадану. Начал проводиться осмотр для установления деталей и обстоятельств трагедии.

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#ск рф
#112
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У москвички, обозвавшей строителей «руснёй», прошли обыски
Полиция провела обыски по делу москвички, обозвавшей строителей «руснёй»
07 ноября 2024, 05:29

Фото: istock / blinow61

37-летняя москвичка Яна Джоган, ранее задержанная за угрозы пистолетом и националистические высказывания в адрес строителей, столкнулась с новыми обвинениями.
По данным RT, у нее в квартире прошли обыски. Используемый пистолет оказался пневматическим. Кроме уголовного дела о хулиганстве с применением оружия, женщине вменяют административную статью о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики.

Напомним, в одном из ЖК в Некрасовке она назвала строителей «руснёй» и угрожала им пистолетом, после чего сделала несколько холостых выстрелов.

Женщина обжаловала решение о заключении в СИЗО. Отметим, мать Джоган сама оказалась русской, а отец — украинцем. В начале 90-х годов мужчина переехал в российскую столицу из Винницкой области.

До этого в Москве задержали пассажира, угрожавшего работникам метро игрушечным пистолетом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Камчатке возле школы заметили медведя
МЧС: В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, замеченного в городе
07 ноября 2024, 05:09

Фото: iStock/Byrdyak

В Петропавловске-Камчатском был замечен медведь в районе Садового переулка, рядом со школой и детским садом, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — передает Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В сообщении также были даны советы, как вести себя в случае встречи с медведем. Жителей просили быть осторожными и особенно внимательно следить за местонахождением своих детей.

На место оперативно выехал охотовед для контроля ситуации.

Спустя менее часа МЧС объявило, что медведь был отстрелен. При этом не уточняется, откуда животное могло появиться в городской черте.

Ранее, в конце сентября, в поселке Лучегорск в Приморском крае медведь напал на приют для бездомных животных, убив 35 собак. До этого в том же районе медведь растерзал двоих мужчин на дачном участке.

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