СК: На мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском нашли тело новорождённого

Фото: сайт СУ СК РФ по Камчатскому краю
Тело новорождённого мальчика обнаружили сотрудники, сортирующие мусор на полигоне в Петропавловске-Камчатском, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.
«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, <...> проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий <...> преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.На место происшествия незамедлительно выехала следственно — оперативная бригада, работу которой координировал первый заместитель прокурора города Петропавловска — Камчатского Владимир Померанцев. Краевая прокуратура призвала жителей краевой столицы сообщить об известных обстоятельствах им происшествия в полицию, по телефону доверия региональной прокуратуры или в органы следственного комитета.
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