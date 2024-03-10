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СК: На мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском нашли тело новорождённого

10 марта 2024, 05:31
Фото: сайт СУ СК РФ по Камчатскому краю

Фото: сайт СУ СК РФ по Камчатскому краю

Тело новорождённого мальчика обнаружили сотрудники, сортирующие мусор на полигоне в Петропавловске-Камчатском, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, <...> проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий <...> преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно — оперативная бригада, работу которой координировал первый заместитель прокурора города Петропавловска — Камчатского Владимир Померанцев. Краевая прокуратура призвала жителей краевой столицы сообщить об известных обстоятельствах им происшествия в полицию, по телефону доверия региональной прокуратуры или в органы следственного комитета.

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#ск рф
#следственный комитет
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82 палестинца погибли и более 120 получили ранения в секторе Газа за одни сутки
10 марта 2024, 03:57

Фото: iStock/Racide

82 палестинца погибли и 122 получили ранения за одни лишь минувшие сутки из-за военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху «своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает ему», поскольку настраивает весь мир против себя. Как подчеркнул Байден, Нетаньяху должен уделять больше внимания смертям ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. Одновременно с этим американский лидер отметил, что у Соединённых Штатов нет красных линий в плане действий Израиля в секторе Газа, так как оборона Израиля по-прежнему «имеет решающее значение».

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в ближайшие несколько дней.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.


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#палестина
#израиль
#погибшие
#сектор газа
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SHOT: На газопроводе в ХМАО произошёл пожар
10 марта 2024, 02:02

Фото: iStock/subinpumsom

Сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказали местные жители, возгорание произошло несколько часов назад на территории Бобровского производственного управления магистральных газопроводов. При этом огненные сполохи от пожара и столб дыма были видны сразу за несколько километров от места происшествия. В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется, однако на место выдвинулись сотрудники МЧС и медики.

«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — сообщили специалисты МЧС.

Ранее на этом же самом газопроводе рядом с посёлком Лыхма уже происходило серьёзное ЧП: в мае 2023 года был взрыв, при этом два человека погибли и ещё трое пострадали.

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#пожар
#газопровод
#сибирь
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В Херсоне прозвучали взрывы
10 марта 2024, 00:04

Фото: iStock/Multipedia

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремел ряд взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости»
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#херсонская область
#взрывы
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Скончалась артистка Большого Московского цирка Влада Морозова
ТАСС: Артистка Большого Московского цирка Морозова умерла в реанимации
09 марта 2024, 23:37

Фото: iStock/Robert_Nieznanski

Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова скончалась в субботу в реанимации, куда её доставили после того, как она потеряла сознание за кулисами. Об этом сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

По словам директора цирка, артистка потеряла сознание за кулисами во время очередного спектакля. Вызванные бригады скорой помощи пытались оказать ей помощь на месте, после чего девушку отправили в реанимацию Первой градской больницы, где больше трёх часов пытались вернуть её к жизни. Однако в конце концов Морозова скончалась.

При этом Запашный опроверг информацию некоторых Telegram-каналов о том, что Влада умерла до спектакля. Он подчеркнул, что до начала представления она прошла полное медицинское освидетельствование. Как заявил народный артист, в обстоятельствах смерти Морозовой будут разбираться дополнительно.

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#цирк
#артист
#смерть
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ВСУ атаковали электроподстанцию в российском регионе
Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки дрона
09 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/arawutk

На электроподстанции в Пологах Запорожской области в результате атаки украинских БПЛА, произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, в большей части Пологовского района прекращено электроснабжение. На место происшествия направлены экстренные службы, идут восстановительные работы.

По предварительной информации, пострадавших нет.


Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку дронами на российские регионы. Больше всего вражеских беспилотников пришлось на Ростовскую область. Все БПЛА противника были уничтожены. Инфраструктура не повреждена.

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#взрыв
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#происшествия
#всу
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На Украине врач изнасиловал сотни пациентов, усыпляя их и снимая все на видео
09 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/Rawf8

Врач из Закарпатья давал своим пациентам снотворное, после чего они засыпали, а он насиловал их. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинского журналиста.
Жертвами медика стали сотни человек.

В мобильном телефоне мужчины при обыске нашли более сотни фото и видео, на которых видно, как врач насилует спящих пациентов.

В настоящее время медицинский работник задержан. Правоохранители устанавливают личности пострадавших.

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#насилие
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В Волгограде курьеры покусали коллегу и сломали его велосипед из-за заказа
09 марта 2024, 18:45

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Два курьера из Волгограда поссорились с коллегой из-за заказа и покусали его. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».
Студенты из Египта, подрабатывающие в службе доставки, не поделили с коллегой заказ и затеяли конфликт. В ходе ссоры, курьеры стали друг друга провоцировать, затем один из молодых людей напал на оппонента и стал кусать его, а второй в это время ломал велосипед.

Правоохранительные органы инициировали по данному факту проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве случилась массовая драка на соревнованиях по рестболу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#драка
#конфликт
#студенты
#велосипед
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В Петербурге автобус зажал ногу пенсионерки и 100 метров тащил её по асфальту
09 марта 2024, 18:14

Фото: istockphoto/m-gucci

В Санкт-Петербурге в службу «112» обратилась 69-летняя женщина с жалобой на водителя автобуса. По её словам, он слишком рано закрыл двери, из-за чего её нога оказалась зажата, а тронувшийся автобус около ста метров тащил её по асфальту.
Инцидент произошёл около 8:45 утра на остановке около станции метро «Проспект Большевиков». Пенсионерка пыталась войти в автобус, но водитель преждевременно закрыл двери. Автобус тронулся и около сотни метров тащил женщину за собой по асфальту. По словам пострадавшей, остановившись, водитель выбросил из салона её сумочку, после чего сел за руль и уехал.

Женщина была госпитализирована с травмой живота. Позднее, после оказания первой помощи, её отпустили домой. По факту происшедшего начата проверка. Отмечается, что она затруднена тем фактом, что место, где произошёл инцидент, не побадает в зону обзора камер видеонаблюдения.

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В центре Тулузы обрушился четырехэтажный дом
В центре Тулузы через несколько дней после эвакуации обрушился жилой дом
09 марта 2024, 14:14

Фото: iStock/Dmitriy_Prokofev

Четырехэтажный жилой дом в центре Тулузы внезапно обрушился в ночь на субботу, 9 марта, всего через несколько дней после того, как его жители были эвакуированы из-за опасного состояния здания, пишет газета Parisien.
«Здание на улице Сен-Ром, которое находилось под наблюдением с вторника, обрушилось ночью с пятницы на субботу», — отмечается в сообщении издания.
После того, как в одном из магазинов на первом этаже дома обрушилась внутренняя стена, здание было эвакуировано в минувший вторник. Специалисты заметили крупную трещину, и планировали укрепить здание. В результате полного обрушения в субботу на место происшествия прибыли около 40 спасателей, включая команду с кинологами.

Благодаря заранее проведенной эвакуации никто из жителей не пострадал. Однако экстренные службы продолжают работу на месте, чтобы убедиться, что под завалы не попал никто из случайных прохожих, несмотря на периметр, огражденный с вторника. Спасатели также эвакуировали 26 человек из соседних домов. Мэрия Тулузы занимается поиском временного жилья для их размещения.

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