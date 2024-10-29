СК: на посуде семьи, отравившейся под Красноярском, есть следы инсектицида

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Эксперты в Красноярске установили, что на посуде семьи из села Красная Сопка, где месяц назад отравились шесть человек, включая четверых детей, найдены компоненты инсектицидного средства.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Трагедия произошла после ужина, включавшего курицу и пельмени, купленные в местном магазине. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки сильного пищевого отравления, и вскоре после госпитализации дети 6, 11, 12 и 13 лет скончались в больнице.
По данным следствия, дом семьи обрабатывался дихлофосом в день отравления, однако, как признался отец, помещение было проветрено недостаточно — открыта была лишь форточка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие инсектицидных веществ в организмах погибших, предполагая, что накопление токсичных компонентов могло стать причиной смертельного отравления.
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«В ходе расследования получены результаты экспертиз, подтверждающих наличие инсектицидного средства на поверхности посуды. Исследования содержимого баллонов инсектицидов, изъятых в торговых точках и на предприятии производителя, показали соответствие компонентов заявленному составу», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, дом семьи обрабатывался дихлофосом в день отравления, однако, как признался отец, помещение было проветрено недостаточно — открыта была лишь форточка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие инсектицидных веществ в организмах погибших, предполагая, что накопление токсичных компонентов могло стать причиной смертельного отравления.
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Елена Перлова