В Москве школьнику разорвало щёку петардой

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Школьник из Москвы попал в больницу с открытой раной щеки после игры с петардами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 24 декабря девятиклассник из школы «Тропарёво» вместе с друзьями пошёл покидать петарды. В определённый момент школьник замешкался, в результате чего пиротехника взорвалась прямо рядом с ним.
Девятиклассника экстренно госпитализировали в столичную больницу, где у него диагностировали открытую рану щеки.
В настоящий момент школьник находится в хирургическом отделении.
Полиция устанавливает все детали произошедшего.
Ранее стало известно, что в приграничных регионах России торговля петардами на Новый год будет запрещена.
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Девятиклассника экстренно госпитализировали в столичную больницу, где у него диагностировали открытую рану щеки.
Полиция устанавливает все детали произошедшего.
Ранее стало известно, что в приграничных регионах России торговля петардами на Новый год будет запрещена.
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Евгения Парфентьева