В Тыве студента медколледжа до смерти забили коньками за отказ дать сигарету

В Кызыле задержали двух подозреваемых в убийстве 22-летнего студента
Фото: Istock/Yta23

В Кызыле два молодых человека избили 22-летнего парня коньками за отказ дать сигарету. От полученных травм он позже скончался в больнице. Об этом сообщает группа «Типичный Кызыл» во ВКонтакте.



Инцидент произошёл в январе на улице Кечил-оола ночью. Между ранее незнакомыми мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нападения они нанесли потерпевшему тяжёлые телесные повреждения.

Полиция задержала двух подозреваемых — 19-летнего и 22-летнего жителей Бай-Тайгинского района. Погибший, Байыр Билекпен, являлся студентом медицинского колледжа. Близкие молодого человека призывают правоохранительные органы провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Ольга Щелокова

