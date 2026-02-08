В Тыве студента медколледжа до смерти забили коньками за отказ дать сигарету
В Кызыле два молодых человека избили 22-летнего парня коньками за отказ дать сигарету. От полученных травм он позже скончался в больнице. Об этом сообщает группа «Типичный Кызыл» во ВКонтакте.
Инцидент произошёл в январе на улице Кечил-оола ночью. Между ранее незнакомыми мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нападения они нанесли потерпевшему тяжёлые телесные повреждения.
Полиция задержала двух подозреваемых — 19-летнего и 22-летнего жителей Бай-Тайгинского района. Погибший, Байыр Билекпен, являлся студентом медицинского колледжа. Близкие молодого человека призывают правоохранительные органы провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности.
