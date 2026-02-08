В Тыве студента медколледжа до смерти забили коньками за отказ дать сигарету

08 февраля 2026, 20:22

В Кызыле задержали двух подозреваемых в убийстве 22-летнего студента

Фото: Istock/Yta23

В Кызыле два молодых человека избили 22-летнего парня коньками за отказ дать сигарету. От полученных травм он позже скончался в больнице. Об этом сообщает группа «Типичный Кызыл» во ВКонтакте.