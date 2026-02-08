У берегов Пхукета затонуло судно с опасными веществами

08 февраля 2026, 19:10

У берегов Пхукета затонул корабль с 290 контейнерами, есть пятно мазута

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Контейнеровоз Sealyd Arc под флагом Панамы, следовавший из Малайзии в Бангладеш, затонул у берегов Пхукета, у острова Ко Кео Ной, примерно в 1,82 морской мили от южной части острова.