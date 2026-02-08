У берегов Пхукета затонуло судно с опасными веществами
Контейнеровоз Sealyd Arc под флагом Панамы, следовавший из Малайзии в Бангладеш, затонул у берегов Пхукета, у острова Ко Кео Ной, примерно в 1,82 морской мили от южной части острова.
Как сообщает информационный центр администрации провинции Пхукет, на борту находились 290 контейнеров, включая 14 с опасными веществами. Большая часть груза ушла на дно вместе с судном, однако несколько контейнеров остаются на плаву в районе происшествия.
Авария произошла 7 февраля после того, как в корпусе судна обнаружили течь. В течение дня ВМС Таиланда и морские спасатели пытались предотвратить затопление, но, когда стало понятно, что спасти судно не удастся, экипаж эвакуировали в полном составе — 16 человек. Спустя несколько часов контейнеровоз полностью погрузился под воду.
Из-за утечки бункерного топлива на месте крушения образовалось мазутное пятно. По данным военных, оно пока смещается на запад — в сторону от Пхукета. На месте продолжают работать корабли ВМС Таиланда HTMS Hua Hin и HTMS Pun Yee, а также патрульные катера №114 и №272. Они выставляют предупреждающие отметки на дрейфующих контейнерах и участвуют в ликвидации разлива топлива.
Управление порта Пхукета выпустило предупреждение для судов в Андаманском море. Вблизи района крушения сохраняется риск столкновений с плавающими контейнерами. Морякам рекомендовали обходить указанные координаты, чтобы избежать аварий и не мешать операциям по маркировке, последующему буксированию контейнеров и устранению мазутного пятна.
Читайте также: