СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области

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Следственный комитет Новгородской области озвучил обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 8 января на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
По данным СК, сначала автомобиль Chery с несоответствующими погоде шинами потерял управление и влетел в металлическое ограждение. Затем следовавшие по магистрали автомобили стали сталкиваться с китайским авто и между собой. Итого столкнулись 66 грузовых и легковых машин. Четыре человека скончались: два водителя (мужчины 70 и 50 лет)и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей.
Сообщается, что расследование продолжается. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства и определяют, могло ли некачественное обслуживание трассы привести к массовому ДТП.
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Алина Юрчак